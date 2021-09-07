Австрия — Шотландия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (07.09.2021)

В 21:45 в группе F отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года начнётся матч

Составы команд:

«Австрия»: Daniel Bachmann, Кристофер Триммель, Александар Драгович, Мартин Хинтереггер, Давид Алаба, Конрад Лаймер, Флориан Гриллич, Штефан Ильзанкер, Луис Шауб, Кристоф Баумгартнер, Марко Арнаутович.

«Шотландия»: Линдон Дайкс, Че Адамс, Джон МакГинн, Эндрю Робертсон, Каллум Макгрегор, Билли Гилмор, Stephen O'Donnell, Киран Тирни, Грант Хэнли, Jack Hendry, Крэйг Гордон.

Предыдущий матч соперников: «Шотландия» — «Австрия» 2:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Австрия» — «Шотландия». Коэффициент ставки — 2.03.

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. Матч между командами «Австрия» и «Шотландия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор.