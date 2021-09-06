Уругвай обыграл Боливию, Эквадор и Чили сыграли вничью в квалификации ЧМ-2022

Сборнаяодержала дома победу надсо счетом 4:2 во встрече 8-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022.

За уругвайцев двумя голами отметился нападающий Джорджиан де Арраскаэта, еще по одному мячу забили полузащитника Федерико Вальверде и форварда Агустина Альвареса. В составе Боливии дубль на свой счет записал нападающий Марсело Морено.

В другом матче сборные Эквадора и Чили сыграли вничью со счетом 0:0.

В середине второго тайма хозяева поля остались в меньшинстве послу удаления Хуниора Сорносы.

Также Парагвай на своем поле сыграл вничью с Колумбией (1:1). У хозяев забил форвард Антонио Санабрия, автором гола у гостей стал полузащитник Хуан Куадрадо, реализовавший пенальти.

Еще сборная Перу на своем поле справилась с Боливией, победив со счетом 1:0.