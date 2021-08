Полузащитник «Челси» перейдет в «Милан»

Полузащитник «Челси»продолжит карьеру в итальянской Серии А.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, французский футболист перейдет в «Милан» на правах двухлетней аренды.

В соглашении также будет указана опция выкупа за 15 миллионов евро.

AC Milan manager Pioli announces: “Tiemoué Bakayoko will sign as new Milan player in the next hours from Chelsea”. Done deal on two-years loan with buy clause for €15m. 🔵 #ACMilan

Bakayoko will also extend his contract with Chelsea until June 2024.