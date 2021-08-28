Карпин рассказал о состоянии Гильерме

Главный тренер сборной Россиирассказал о состоянии голкипера, который пока работает по индивидуальной программе.

Вратарь «Локомотива» занимался в тренажерном зале. Остальные футболисты начали занятие на поле в общей группе.

«У Гильерме чуть-чуть повреждение ахилла. Дали ему паузу, завтра уже будет готов», — отметил Карпин «Спорт-Экспрессу».

В сентябре сборная России сыграет со сборными Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября) в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Предстоящие матчи станут первыми для сборной России под руководством нового главного тренера Карпина, который на этом посту сменил Станислава Черчесова.