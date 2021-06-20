Левандовский: Мы выглядели гораздо лучше, чем в матче со Словакией

Нападающий сборной Польшипрокомментировал ничью с Испанией (1:1) в матче 2-го тура Евро-2020.

«Мы играли хорошо. Допустили несколько ошибок как в обороне, так и в нападении, но в целом выглядели гораздо лучше, чем в матче со Словакией.

Почему? Я думаю, что в первой игре мы хотели играть в красивый футбол и много атаковать. Мы сосредоточились на этом и позабыли о других аспектах игры.

Мы знали, что в игре с Испанией нам придется много обороняться, и у нас это неплохо получилось. Наш план сработал.

Мы не будем фаворитами в матче со шведами. У Швеции хорошие игроки, и это будет очень тяжелый матч. Но мы подготовимся как следует. Это игра с Испанией нам очень помогла», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.