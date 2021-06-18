Голеш: Трудно было поверить в то, что я играю против Модрича

Полузащитник сборной Чехиипрокомментировал ничью с Хорватией (1:1) во 2-м туре Евро-2020.

«Эта тяжелая игра стоила нам больших энергозатрат. Могли взять три очка, но и ничью тоже еще надо было удержать.

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Патрик Шик — высококлассный, уверенный в своих силах игрок. И я был тоже уверен в том, что он забьет с пенальти.

Моей задачей было помочь Томашу [Соучеку] и дать ему возможность участвовать в атаках.

Трудно было поверить в то, что я играю против Модрича, игрока, на которого всего несколько лет назад я смотрел только по телевизору.

Это первоклассный футболист, и для меня большая честь — сыграть против него», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Евро-2020

Хорватия набрала первое очко на чемпионате Европы и занимает 3-е место. Чехия с 4 очками лидирует в группе.

В заключительном туре группового этапа 22 июня Хорватия сыграет с Шотландией, а Чехия — с Англией.