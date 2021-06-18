Де Йонг: Это идеальный сценарий для нас — победа в группе за тур до финиша

Полузащитник сборной Нидерландоввысказал мнение о победе над Австрией (2:0) в матче 2-го тура Евро-2020.

«Это идеальный сценарий для нас — победа в группе за тур до финиша. В последнем матче мы не будем чувствовать давления, хотя все равно будем играть на победу.

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Мы повели в счете в самом начале. Хотя австрийцы и владели мячом, я не помню, чтобы у наших ворот было действительно жарко. Мы создали больше голевых моментов и заслужили эту победу.

Сыграть в финальной стадии крупного турнира за сборную — моя давняя мечта. И сделать это на глазах у наших болельщиков — вдвойне приятно», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе первое место в группе С.

Сборная Австрии с тремя очками опустилась на третью строчку турнирной таблицы, пропустив вперед по дополнительным показателям команду Украины. Замыкает квартет Македония (0)

21 июня состоятся матчи Северная Македония — Нидерланды и Украина — Австрия.