Мартинес: Витцель и Де Брейне готовы играть

Главный тренер сборной Бельгиирассказал о готовности состава к матчу с Данией.

По его словам, к поединку также готовы Кевин де Брейне и Аксель Витцель, которые пропустили прошлый матч с Россией (3:0).

«С де Брюйне все просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько времени он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления.

То же самое касается Витцеля. Мы хотим подойти к следующим двум матчам в оптимальном составе», — сказал Мартинес в интервью пресс-службе УЕФА.

Поединок между Бельгией и Данией состоится 17 июня в 22:00 мск. Прогноз на матч есть на нашем сайте.