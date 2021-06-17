Мартинес: Витцель и Де Брейне готовы играть

Кевин Де Брейне Фото: globallookpress.com
По его словам, к поединку также готовы Кевин де Брейне и Аксель Витцель, которые пропустили прошлый матч с Россией (3:0).
«С де Брюйне все просто: он здоров и готов играть. Вопрос в том, сколько времени он сможет провести на поле. Я доволен темпами его восстановления.
То же самое касается Витцеля. Мы хотим подойти к следующим двум матчам в оптимальном составе», — сказал Мартинес в интервью пресс-службе УЕФА.
Поединок между Бельгией и Данией состоится 17 июня в 22:00 мск. Прогноз на матч есть на нашем сайте.