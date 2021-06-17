Бельгия — Дания: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составы матча второго тура Евро-2020 группы В

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор, Меле, Васс, Хейбьерг, Дилейни, Поульсен, Дамсгор, Брейтвейт.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрельд, Денайер, Вертонген, Менье, Дендокер, Тилеманс, Т. Азар, Мертенс, Карраско, Лукаку.

Календарь и таблица Евро-2020

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Бельгии. Коэффициент на ее победу — 2.06, на успех Дании — 4.52, на ничью — 3.36. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

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В активе сборной Бельгии победа над Россией (3:0), а Дания наоборот уступила Финляндии (0:1).