Дания
Сборная Дании на старте чемпионата Европы пережила трагедию, и дело не только в поражении от Финляндии (0:1).
Незадолго до перерыва этого матча полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле. Как выяснилось, у него остановилось сердце, поэтому медицинской бригаде пришлось проводить реанимационные мероприятия прямо на глазах болельщиков.
К счастью, Эриксена удалось привести в чувство. Он находится в больнице, и его здоровью больше ничего не угрожает, по словам врачей.
Возвращаясь к матчу против финнов, заметим, что датчане вернулись на поле подавленными. Они пропустили гол на 60-й минуте, а Пьер-Эмиль Хейбьерг вскоре после этого не забил пенальти.
Что касается лазарета, то очевидно, что Эриксен больше не сыграет на Евро, поэтому Касперу Хьюлманду придется полагаться на креативность Матиаса Йенсена.
Бельгия
Для сборной Бельгии Евро-2020 начался с ожидаемой победы над командой России (3:0), которая не сумела всерьез потревожить Тибо Куртуа и его защитников.
Героем встречи стал нападающий Ромелу Лукаку, оформивший дубль. После одного из голов он подбежал к камере, чтобы пожелать выздоровления Эриксену, с которым выступает за миланский «Интер».
Второй звездой матча был Тома Менье, который к голу на 34-й минуте добавил результативную передачу на Лукаку.
Роберто Мартинесу в игре с Россией пришлось обойтись без Кевина де Брейне, который из-за перелома глазницы имел дополнительное время на отдых. По ходу матча травму получил Тимоти Кастань.
Ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Бельгии — 2.08, победа сборной Дании — 4.30, ничья — 3.20.
Подопечные Хьюлманда, безусловно, связывали большие надежды с этим турниром, но уже в первом туре они пережили несколько ужасных моментов.
Теперь они не могут себе позволить терять очки, но проблема в том, что им будет противостоять одна из сильнейших сборных мира, в составе которой собраны невероятно качественные атакующие игроки.
В пользу «красных дьяволов» говорит и история личных встреч, так что нам кажется, что команда Мартинеса добавит на свой счет еще три очка и
К слову, можно выгодно поставить на гол Ромелу Лукаку, ведь коэффициент на это событие равен 2.30.