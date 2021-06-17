В четверг, 17 июня, сборная Дании сыграет с командой Бельгии в рамках второго тура группового этапа Евро-2020. Встреча группы B, которая пройдет в Копенгагене, начнется в 19:00 по московскому времени. Дания — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Дания

Сборная Дании на старте чемпионата Европы пережила трагедию, и дело не только в поражении от Финляндии (0:1).

Незадолго до перерыва этого матча полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле. Как выяснилось, у него остановилось сердце, поэтому медицинской бригаде пришлось проводить реанимационные мероприятия прямо на глазах болельщиков.

К счастью, Эриксена удалось привести в чувство. Он находится в больнице, и его здоровью больше ничего не угрожает, по словам врачей.

Возвращаясь к матчу против финнов, заметим, что датчане вернулись на поле подавленными. Они пропустили гол на 60-й минуте, а Пьер-Эмиль Хейбьерг вскоре после этого не забил пенальти.

Все прогнозы на Евро-2020

Что касается лазарета, то очевидно, что Эриксен больше не сыграет на Евро, поэтому Касперу Хьюлманду придется полагаться на креативность Матиаса Йенсена.

Бельгия

Для сборной Бельгии Евро-2020 начался с ожидаемой победы над командой России (3:0), которая не сумела всерьез потревожить Тибо Куртуа и его защитников.

Героем встречи стал нападающий Ромелу Лукаку, оформивший дубль. После одного из голов он подбежал к камере, чтобы пожелать выздоровления Эриксену, с которым выступает за миланский «Интер».

Второй звездой матча был Тома Менье, который к голу на 34-й минуте добавил результативную передачу на Лукаку.

Прогноз на Дания — Бельгия Сможет ли шокированная Дания остановить Лукаку?

Роберто Мартинесу в игре с Россией пришлось обойтись без Кевина де Брейне, который из-за перелома глазницы имел дополнительное время на отдых. По ходу матча травму получил Тимоти Кастань.

Ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа сборной Бельгии — 2.08, победа сборной Дании — 4.30, ничья — 3.20.

Подопечные Хьюлманда, безусловно, связывали большие надежды с этим турниром, но уже в первом туре они пережили несколько ужасных моментов.

Теперь они не могут себе позволить терять очки, но проблема в том, что им будет противостоять одна из сильнейших сборных мира, в составе которой собраны невероятно качественные атакующие игроки.

В пользу «красных дьяволов» говорит и история личных встреч, так что нам кажется, что команда Мартинеса добавит на свой счет еще три очка и не пожалеет отходящих от шока датчан . Наш прогноз и ставка — «победа сборной Бельгии».

К слову, можно выгодно поставить на гол Ромелу Лукаку, ведь коэффициент на это событие равен 2.30.