Дания — Бельгия: счет матча 1:2, обзор голов

Сборнаянанесла поражение командев матче второго тура группового этапа Евро-2020.

Встреча группы B, которая прошла в Копенгагене, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Датчане вышли вперед уже на 2-й минуте, когда Юссуф Поульсен получил мяч в -штрафной площади и неотразимо пробил в нижний угол ворот Тибо Куртуа.

«Красные дьяволы» отыгрались на 55-й минуте. Ромелу Лукаку на скорости протащил мяч к воротам и отдал пас на Кевина Де Брейне, тот не стал бить, а прострелил на Торгана Азара, который спокойно поразил цель.

А на 71-й минуте отличился уже сам Де Брейне, нанеся точный удар низом в ближний угол с линии штрафной площади.

Футбол. Евро-2020. Группа B Дания — Бельгия 1:2 Голы: 1:0 Юссуф Поульсен (2'), 1:1 Торган Азар (55'), 1:2 Кевин Де Брёйне (71') Дания: Каспер Шмейхель, Янник Вестергор (Andreas Skov Olsen, 85'), Симон Кьер, Андреас Кристенсен, Йоаким Мехле, Томас Делейни (Матиас Йенсен, 73'), Даниэль Васс (Йенс Ларсен, 62'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мартин Брайтвайт, Миккель Дамсгор (Андреас Корнелиус, 72'), Юссуф Поульсен (Кристиан Нергор, 62') Бельгия: Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Джейсон Денайер, Юри Тилеманс, Тома Мёнье, Торган Азар (Томас Вермален, 90'), Леандер Дендонкер (Аксель Витсель, 60'), Ромелу Лукаку, Янник Карраско (Эден Азар, 60'), Дрис Мертенс (Кевин Де Брёйне, 46') Предупреждения: Даниэль Васс (59'), Миккель Дамсгор (70'), Матиас Йенсен (82'), Торган Азар (90')

В турнирной таблице Бельгия занимает первое место (6 очков), а Дания — четвертое (0 очков).

В третьем туре бельгийцы в Санкт-Петербурге встретятся с финнами, а датчане в Копенгагене примут россиян.