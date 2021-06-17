Челустка: Мы должны хорошо закрывать креативных игроков Хорватии

Защитник сборной Чехиивысказал мнение о сборной Хорватии, с которой его команда сыграет во 2-м туре Евро-2020.

Чехи в первом матче чемпионата Европы обыграли Шотландию (2:0), а хорваты проиграли Англии (0:1).

Все прогнозы на Евро-2020

«Мы знаем, что нас ждет совершенно другая игра по сравнению с той, что была в Шотландии. Хорваты — более креативные, техничные, они любят играть с мячом, строя атаки от своих ворот.

Лука Модрич — их мозг, он будет получать много передач и пытаться ускользнуть от игроков, которые его опекают.

Но дело не только в нем: мы видели других атакующих футболистов сборной Хорватии и всех остальных игроков. Это исполнители очень высокого уровня.

Мы должны хорошо закрывать [креативных соперников], играть плотно и ответственно выполнять всю нужную работу в обороне.

Календарь и таблица Евро-2020

Если мы оттолкнемся от того, как играли против Шотландии, то у нас также будет шанс против Хорватии», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.