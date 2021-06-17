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    Челустка: Мы должны хорошо закрывать креативных игроков Хорватии

    Футбол Сборная Чехии Сборная Хорватии Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Защитник сборной Чехии Ондржей Челустка высказал мнение о сборной Хорватии, с которой его команда сыграет во 2-м туре Евро-2020.

    Ондржей Челустка
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    Ондржей Челустка

    Чехи в первом матче чемпионата Европы обыграли Шотландию (2:0), а хорваты проиграли Англии (0:1).

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    «Мы знаем, что нас ждет совершенно другая игра по сравнению с той, что была в Шотландии. Хорваты — более креативные, техничные, они любят играть с мячом, строя атаки от своих ворот.

    Лука Модрич — их мозг, он будет получать много передач и пытаться ускользнуть от игроков, которые его опекают.

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    • Но дело не только в нем: мы видели других атакующих футболистов сборной Хорватии и всех остальных игроков. Это исполнители очень высокого уровня.

    Мы должны хорошо закрывать [креативных соперников], играть плотно и ответственно выполнять всю нужную работу в обороне.

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    Если мы оттолкнемся от того, как играли против Шотландии, то у нас также будет шанс против Хорватии», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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