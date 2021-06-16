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    Семин: Матч с Финляндией, наверное, самый важный для сборной России

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Финляндии Сборная России Футбол России Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча между сборными России и Финляндии.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Матч с Финляндией, наверное, самый важный для российской сборной. Он может дать шанс бороться и за выход из группы, и за высокие места. Игру с Бельгией надо забыть и выбросить из головы. Команде нужно больше энтузиазма и оптимизма, а нам всем — поболеть, создать хорошую атмосферу. Думаю, наша команда справится с этой ситуацией и будет продолжать бороться за Кубок Европы.

    Победа финнов осложнила турнирную таблицу, но Финляндия — это не Бельгия. Конечно, ни в коем случае нельзя думать, что это слабая команда. Играть будет сложно: соперник выстроит большую плотность в обороне. К сожалению, мы эту плотную оборону вскрываем не очень хорошо. Но я надеюсь, что для нас все сложится хорошо», — цитирует Семина «Чемпионат».

    Все прогнозы на Евро-2020

    Поединок России и Финляндии пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 по мск.

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