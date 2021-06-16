Семин: Матч с Финляндией, наверное, самый важный для сборной России

Бывший главный тренер «Локомотива»поделился ожиданиями от матча между сборными России и Финляндии.

«Матч с Финляндией, наверное, самый важный для российской сборной. Он может дать шанс бороться и за выход из группы, и за высокие места. Игру с Бельгией надо забыть и выбросить из головы. Команде нужно больше энтузиазма и оптимизма, а нам всем — поболеть, создать хорошую атмосферу. Думаю, наша команда справится с этой ситуацией и будет продолжать бороться за Кубок Европы.

Победа финнов осложнила турнирную таблицу, но Финляндия — это не Бельгия. Конечно, ни в коем случае нельзя думать, что это слабая команда. Играть будет сложно: соперник выстроит большую плотность в обороне. К сожалению, мы эту плотную оборону вскрываем не очень хорошо. Но я надеюсь, что для нас все сложится хорошо», — цитирует Семина «Чемпионат».

Все прогнозы на Евро-2020

Поединок России и Финляндии пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 по мск.