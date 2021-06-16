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    Ковтун: Сборной России нельзя недооценивать Финляндию

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Финляндии Сборная России Футбол России Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Экс-защитник сборной России Юрий Ковтун поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы против Финляндии.

    Сборная России
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    Сборная России

    «Футболистам необходимо собраться и с полной концентрацией и ответственностью подойти к игре с финнами. В первую очередь надо исключить те ошибки, которые допускались в матче с Бельгией. На таких турнирах так ошибаться непозволительно — тебя тут же накажут. Чуть больше уверенности в себе, своих силах, где-то переступить через себя, перетерпеть, и все получится.

    Сборная Финляндии — не такой грозный соперник. Да, недооценивать эту команду нельзя, но ее можно и нужно побеждать. Тем более речь идет о втором матче в группе, который является, по сути, ключевым для подопечных Черчесова. Да и играет наша сборная у себя дома, поддержка будет запредельной, и важно не только порадовать россиян, но и оправдать их доверие», — цитируют Ковтуна «Известия».

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    Поединок России и Финляндии пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 по мск.

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