Ковтун: Сборной России нельзя недооценивать Финляндию

Экс-защитник сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы против Финляндии.

«Футболистам необходимо собраться и с полной концентрацией и ответственностью подойти к игре с финнами. В первую очередь надо исключить те ошибки, которые допускались в матче с Бельгией. На таких турнирах так ошибаться непозволительно — тебя тут же накажут. Чуть больше уверенности в себе, своих силах, где-то переступить через себя, перетерпеть, и все получится.

Сборная Финляндии — не такой грозный соперник. Да, недооценивать эту команду нельзя, но ее можно и нужно побеждать. Тем более речь идет о втором матче в группе, который является, по сути, ключевым для подопечных Черчесова. Да и играет наша сборная у себя дома, поддержка будет запредельной, и важно не только порадовать россиян, но и оправдать их доверие», — цитируют Ковтуна «Известия».

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Поединок России и Финляндии пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 по мск.