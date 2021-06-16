Киммих: Мы доминировали и при этом пропустили глупый гол

Защитник сборной Германииподелился впечатлениями после поражения от Франции (0:1) в матче 1-го тура Евро-2020.

«Сегодня мы были не так уж и плохи. Доминировали и при этом пропустили глупый гол, который отбросил нас назад. Думаю, ничьей мы заслуживали.

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Есть определенный уровень, которого надо придерживаться, для того чтобы не отстать от сильнейших команд.

Сборная Франции — явный фаворит на этом турнире, но уже в следующем матче нам нужно показать, что и мы тоже в числе претендентов», - сказал игрок в интервью ZDF.

Сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в группе F, по дополнительным показателям уступая команде Португалии, разгромившей Венгрию (3:0). Германия с 0 очков — третья, венгры замыкают квартет.

Во втором туре сборная Венгрии 19 июня примет в Будапеште команду Франции (16:00 мск), а Португалия сыграет с Германией в Мюнхене (19:00 мск).