Писарев дал совет сборной России на игру против Финляндии

Экс-игрок сборной Россииподелился своими соображениями относительно схемы национальной команды на предстоящий матч с Финляндией на чемпионате Европы.

«Вот сейчас больше всего говорят про то, что два нападающих у нас будет на игру или, но, думаю, что у нас проблемы в обороне. Как понимаю, финны будут играть в два форварда, тогда у нас вопрос — играть в два или три центральных защитника.

На мой взгляд, надо играть в три. Бельгия играет в три защитника, но у них игра же не от обороны. Слева в обороне должен сыграть Караваев. Я объясню, почему надо играть в три центральных защитника.

Мы видели, что тот же Джикия в своем клубе неуютно себя чувствовал при двух центральных защитников, а это сейчас наш ведущий защитник. У нас есть Дивеев, Баринова наигрывали на этой позиции. Вот у нас есть три центральных защитника», — цитирует Писарева «Матч ТВ».

Календарь и таблица Евро-2020

Матч Россия — Финляндия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 по мск.