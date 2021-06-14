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    Поляки в меньшинстве проиграли словакам

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    В матче первого тура групповой стадии Евро-2020 сборная Словакии одержала победу над сборной Польши со счетом 1:2.

    Милан Шкриньяр
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    Милан Шкриньяр

    Счет открыл вратарь Польши Войцех Щенсны, который оформил автогол. Поляки ответили уже во втором тайме голом Кароля Линетти.

    После того, как Польша сравняла счет, арбитр удалил с поля Гжегожа Грыховяка. Затем через 7 минут словаки забили второй мяч. На 69 минуте отличился Милан Шкриньяр.

    Футбол. Евро-2020. Группа E
    Польша — Словакия 1:2
    Голы: 0:1 Войцех Щенсны (автогол) (18'), 1:1 Кароль Линетти (46'), 1:2 Милан Шкриньяр (69') Польша: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Мацей Рыбусь (Тымотеуш Пухач, 74'), Камил Глик, Бартош Берешиньски, Кароль Линетти (Пшемыслав Франковский, 74'), Гжегож Крыховяк, Матеуш Клих (Якуб Модер, 85'), Роберт Левандовски, Пётр Зелиньски (Кароль Свидерский, 85'), Камиль Юзвяк Словакия: Мартин Дубравка, Петер Пекарик (Мартин Косцельник, 79'), Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Томаш Губочан, Лукаш Гараслин (Михал Дюриш, 87'), Юрай Куцка, Роберт Мак (Tomas Suslov, 87'), Якуб Громада (Патрик Грошовски, 79'), Ондрей Дуда (Ян Грегуш, 90'), Марек Гамшик Предупреждения: Томаш Губочан (20'), Гжегож Крыховяк (22'), Гжегож Крыховяк (62')

    После победы сборная Словакии возглавила турнирную таблицу группы E. Сборная Польши пока что последняя.

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