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    Польша — Словакия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.06.2021)

    «Польша» — «Словакия». Футбол онлайн, трансляция, составы

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    В 19:00 в квартете команд E чемпионата Европы по футболу начнётся матч «Польша» — «Словакия».

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    Составы команд:

    «Польша»: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Мацей Рыбусь, Камил Глик, Бартош Берешиньски, Кароль Линетти, Гжегож Крыховяк, Матеуш Клих, Роберт Левандовски, Пётр Зелиньски, Камиль Юзвяк.

    «Словакия»: Мартин Дубравка, Петер Пекарик, Любомир Шатка, Милан Шкриньяр, Томаш Губочан, Лукаш Гараслин, Юрай Куцка, Роберт Мак, Якуб Громада, Ондрей Дуда, Марек Гамшик.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Предыдущий матч соперников: «Польша» — «Словакия» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Польша» — «Словакия». Коэффициент ставки — 2.10.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Польша» со счетом 1:0. Матч между командами «Польша» и «Словакия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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