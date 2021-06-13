Вида: Наша главная цель — выйти из группы и мы не сдадимся

Домагой Вида Фото: globallookpress.com
«Мы должны поздравить Англию, сегодня она была лучше. Мы отдали все силы. Это еще не конец.
Мы не сдадимся. Наша главная цель — выйти из группы, и мы сделаем все возможное для этого», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.
Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. У хорватов пока ноль очков. Также в этой группе выступают Чехия и Шотландия.
Во втором туре 18 июня Хорватия встретится с Чехией. Англия в этот же день сразится с Шотландией.