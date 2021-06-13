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    Вида: Наша главная цель — выйти из группы и мы не сдадимся

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    Защитник сборной Хорватии Домагой Вида высказал мнение о поражении от Англии (0:1) в матче 1-го тура чемпионата Европы.

    Домагой Вида
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    Домагой Вида

    «Мы должны поздравить Англию, сегодня она была лучше. Мы отдали все силы. Это еще не конец.

    Мы не сдадимся. Наша главная цель — выйти из группы, и мы сделаем все возможное для этого», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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    • Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. У хорватов пока ноль очков. Также в этой группе выступают Чехия и Шотландия.

    Во втором туре 18 июня Хорватия встретится с Чехией. Англия в этот же день сразится с Шотландией.

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