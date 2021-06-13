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    Дивеев: Бельгия нас ничем не удивила, в Лукаку — ничего особенного

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    Защитник сборной России Игорь Дивеев прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) на старте Евро-2020 и оценил игру нападающего Ромелу Лукаку.

    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев

    Бельгиец в матче Евро-2020 оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

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    «Разбирали соперника, понимали, что он будет играть в пять защитников. Была задача выходить в атаку через левый или правый фланг. Бельгия нас ничем не удивила.

    Я могу сказать, что в первые 20 минут мы играли хорошо, прессинговали Бельгию. Невынужденная ошибка повлияла, а потом игра сдулась, может быть. 20 минут играли очень хорошо, у Бельгии не было ни одного момента. Но у нас не сложилось.

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    • Семенова в раздевалке все поддержали. Ошибся человек — бывает. Футбол — такая шутка. В перерыве сказал Сэму: "Ничего страшного, давай, выходи, все нормально".

    Лукаку — машина? Я бы не сказал. Мне довелось с ним два раза встретиться. Не сказал бы, что такая уж мощь. Да, реализация — сто процентов. Но в плане игры — ничего особенного», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица Евро-2020

    Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.

    В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.

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