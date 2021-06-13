Далич: Большую часть матча мы играли с Англией на равных

Главный тренер сборной Хорватиипрокомментировал поражение от Англии (0:1) в матче 1-го тура чемпионата Европы.

«Поздравляю Англию с победой, а также хочу поблагодарить своих игроков. Это был сложный матч, было жарко.

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Как мы и ожидали, нам пришлось сдерживать давление в первые 20 минут. После этого нам более или менее удалось выровнять игру.

Затем мы допустили ошибку. В течение семи дней мы говорили о том, что нельзя терять свою позицию. Они воспользовались свободной зоной и забили гол.

Мы мало чего показали путного в нападении, но в конце концов мы встречались с самой Англией!

Большую часть матча мы играли с ней на равных. Это обнадеживает меня. В следующих матчах мы сыграем лучше», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. У хорватов пока ноль очков. Также в этой группе выступают Чехия и Шотландия.

Во втором туре 18 июня Хорватия встретится с Чехией. Англия в этот же день сразится с Шотландией.