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    Италия и Турция назвали составы на матч открытия Евро-2020

    Турция — Италия: составы, прогноз, коэффициенты

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    Тренерские штабы сборных Турции и Италии определились со стартовыми составами на матч открытия Евро-2020.

    Болельщики сборных Италии и Турции
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    Болельщики сборных Италии и Турции

    Встреча состоится 11 июня на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш, Йокушлу, Караман, Туфан, Языджи, Чалханоглу, Йылмаз.

    Италия: Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци, Жоржиньо, Локателли, Барелла, Инсинье, Берарди, Иммобиле

    Календарь и таблица Евро-2020

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Италии. Коэффициент на ее победу — 1.54, на успех Турции — 8.94, на ничью — 4.62. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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