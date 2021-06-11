Турция — Италия: составы, прогноз, коэффициенты

Болельщики сборных Италии и Турции Фото: globallookpress.com
Встреча состоится 11 июня на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22:00 по московскому времени.
Турция: Чакыр, Челик, Демирал, Сеюнджю, Мераш, Йокушлу, Караман, Туфан, Языджи, Чалханоглу, Йылмаз.
Италия: Доннарумма, Спинаццола, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци, Жоржиньо, Локателли, Барелла, Инсинье, Берарди, Иммобиле
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение сборной Италии. Коэффициент на ее победу — 1.54, на успех Турции — 8.94, на ничью — 4.62. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь, здесь и тут.
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