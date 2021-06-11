Кудела оспорил 10-матчевый бан за расизм в CAS

Защитник «Славии»официально обратился в(CAS) с целью оспорить решение о дисквалификации за расизм, сообщает Česká televize

Напомним, что в апреле УЕФА дисквалифицировал 34-летнего футболиста на 10 матчей из-за обвинений в расистских оскорблениях в адрес игрока «Рейнджерс» Глена Камара.

По словам Камара, чех оскорбил его во время матча 1/8 финала Лиги Европы, назвав «гребаной обезьяной». Кудела и представители «Славии» отрицали это.

В мае УЕФА отклонил апелляцию игрока «Славии», поэтому он не сыграет за сборную Чехии на Евро-2020 этим летом.

Юридическая фирма, представлявшая интересы Куделы, сообщала, что по итогам расследования не было обнаружено убедительных доказательств факта расистских оскорблений.