Кудела оспорил 10-матчевый бан за расизм в CAS

Ондржей Кудела Фото: globallookpress.com
Напомним, что в апреле УЕФА дисквалифицировал 34-летнего футболиста на 10 матчей из-за обвинений в расистских оскорблениях в адрес игрока «Рейнджерс» Глена Камара.
По словам Камара, чех оскорбил его во время матча 1/8 финала Лиги Европы, назвав «гребаной обезьяной». Кудела и представители «Славии» отрицали это.
В мае УЕФА отклонил апелляцию игрока «Славии», поэтому он не сыграет за сборную Чехии на Евро-2020 этим летом.
Юридическая фирма, представлявшая интересы Куделы, сообщала, что по итогам расследования не было обнаружено убедительных доказательств факта расистских оскорблений.