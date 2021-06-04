Испания — Португалия: счет матча 0:0

в домашнем товарищеском матче сыграла вничью с

Встреча на арене «Ванда Метрополитано» в Мадриде завершилась без забитых мячей.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Испания — Португалия 0:0 Испания: Унай Симон, Пау Торрес (Эрик Гарсия, 63'), Маркос Льоренте, Хосе Гайя, Эмерик Лапорт (Диего Льоренте, 79'), Серхио Бускетс (Родриго Эрнандес, 63'), Тьяго Алькантара (Педри, 63'), Фабиан (Коке, 75'), Альваро Мората, Ферран Торрес, Пабло Сарабия (Херар Морено, 75') Португалия: Руй Патрисиу, Нелсон Семеду, Пепе (Вилльям Карвалью, 59'), Рафаэл Геррейру (Nuno Mendes, 81'), Жозе Фонте, Перейра Данилу, Ренату Саншеш (Рафаэл Силва, 70'), Диогу Жота (Жоау Палинья, 70'), Жоау Фелиш (Педро Гонсалвес, 46'), Сержиу Оливейра (Бруну Фернандеш, 59'), Криштиану Роналду

На Евро-2020 португальцы сыграют в группе F с командами Венгрии, Франции и Германии.

Турнир для Испании в группе Е начнется матчем со Швецией 14 июня на стадионе в Севилье. Там же они сыграют с Польшей 19 июня и со Словакией 23 июня.