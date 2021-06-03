Украина –Северная Ирландия: счет матча 1:0, обзор гола

одержала победу над(1:0) в товарищеском матче, прошедшем на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре.

Единственный гол в игре забил на 10-й минуте полузащитник венгерского «Ференцвароша» Александр Зубков, для которого этот гол стал первым в составе национальной команды.

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Украина — Северная Ирландия 1:0 Гол: 1:0 Александр Зубков (10') Украина: Георгий Бущан, Сергей Сидорчук (Тарас Степаненко, 76'), Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук (Artem Besedin, 46'), Николай Шапаренко (Heorhii Sudakov, 72'), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Зубков (Марлос, 46'), Александр Караваев, Николай Матвиенко Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррел, Ciaron Brown (Sam Mcclelland, 89'), Джордж Сэвилл, Ниэлл Макгинн (Джордан Томпсон, 46'), Шейн Фергюсон (Paul Smyth, 68'), Стюарт Даллас (Dion Charles, 89'), Алистер Макканн, Патрик Макнейр, Крэйг Кэткарт, Джош Мадженнис (Кайл Лафферти, 61'), Дэниел Баллард Предупреждения: Artem Besedin (90'), Paddy McNair (90')

Напомним, на чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко сыграют в одной группе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.