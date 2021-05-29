Чеферин: Я поддерживаю формат «Финала четырех» в Лиге чемпионов

Глава УЕФА, считает, что формат «Финала четырех» в Лиге чемпионов принесет клубам дополнительные доходы. Он поддерживает данную идею.

«Я поддерживаю формат "Финала четырех" в Лиге чемпионов. Если все сделать правильно, он принесет всем дополнительные доходы. Сейчас идут обсуждения, пока окончательного решения нет. В прошлом году мы увидели практически "Финал восьми", но это заняло аж две недели, это долго.

Конечно, у любого формата есть свои преимущества и недостатки. Ранее 2024 года все равно ничего не изменится. Мы понимаем, что клубы не хотят терять домашние игры», — цитирует Чеферина L’Equipe.

Напомним, что 29 мая на стадионе «Драгау» в Порту состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Прогноз на поединок можно прочитать здесь.