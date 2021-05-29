ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис СуаресТоп-3 нападающих клубного сезона 2020/2021
  • 12:10
    • Официально: Спаллетти возглавил «Наполи»
  • 12:40
    • Ловрен может пропустить Евро-2020
  • 07:33
    • «Вегас» обыграл «Миннесоту» и вышел в следующий раунд Кубка Стэнли
  • 22:44
    • УЕФА начал процедуру отмены правила гостевого гола в матчах еврокубков
  • 21:48
    • ЦСКА уступил «Анадолу Эфес» в полуфинале Евролиги
    Все новости спорта

    Чеферин: Я поддерживаю формат «Финала четырех» в Лиге чемпионов

    Футбол Лига чемпионов УЕФА Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Глава УЕФА Александер Чеферин, считает, что формат «Финала четырех» в Лиге чемпионов принесет клубам дополнительные доходы. Он поддерживает данную идею.

    Александер Чеферин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александер Чеферин

    «Я поддерживаю формат "Финала четырех" в Лиге чемпионов. Если все сделать правильно, он принесет всем дополнительные доходы. Сейчас идут обсуждения, пока окончательного решения нет. В прошлом году мы увидели практически "Финал восьми", но это заняло аж две недели, это долго.

    Конечно, у любого формата есть свои преимущества и недостатки. Ранее 2024 года все равно ничего не изменится. Мы понимаем, что клубы не хотят терять домашние игры», — цитирует Чеферина L’Equipe.

    Напомним, что 29 мая на стадионе «Драгау» в Порту состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Челси». Прогноз на поединок можно прочитать здесь.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Лиги чемпионов: «Челси» поставит «Манчестер Сити» на колени?
  • «Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.83
    •
  • Примитивная Россия проиграет дерзкой Швейцарии?
  • Швейцария — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сможет ли Финляндия выиграть у Германии?
  • Германия — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 29 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Швейцария — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Германия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.76
  • Прогноз на матч Портленд — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Олимпия Милан — ЦСКА
  • Баскетбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.92
  • Экспресс дня 30 мая
  • Завтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Каролина — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры