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    Гендиректор «Зенита»: Наши воспитанники уже выходят в основе в победных матчах

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу выступления за основную команду воспитанников петербургского клуба.

    Александр Медведев
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    Александр Медведев

    «Мы заканчивали чемпионат России матчем с "Тамбовом". В составе "Зенита" на поле было восемь своих воспитанников. Пускай не 11, как мечтал Галицкий, но у них нет столько.

    Это показывает, что наши воспитанники не только на подходе, но уже выходят в основе в победных матчах.

    Кто-то скажет: "Это же 'Тамбов'. Но, как сказал Артем Дзюба, попробуйте забить четыре хотя бы 'Тамбову'. Я уверен, что зенитовские атмосфера и дух — это не пустые слова.

    У нас были воспитанники, которые забивали больше Дзюбы. Рекорд Кержакова еще не побит.

    Конечно, сердце болельщика сильнее бьется, когда он видит на поле своего соседа по дому или по двору. С другой стороны, мобильность населения стала совсем другой, чем раньше.

    Надо привлекать таланты, шлифовать и не терять их. Тогда мы будем видеть не только воспитанников Академии, но и тех, кто родился в Петербурге", — приводит слова Медведева "Спорт день за днем".

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