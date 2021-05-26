Гендиректор «Зенита»: Наши воспитанники уже выходят в основе в победных матчах

Генеральный директор «Зенита»высказался по поводу выступления за основную команду воспитанников петербургского клуба.

«Мы заканчивали чемпионат России матчем с "Тамбовом". В составе "Зенита" на поле было восемь своих воспитанников. Пускай не 11, как мечтал Галицкий, но у них нет столько.

Это показывает, что наши воспитанники не только на подходе, но уже выходят в основе в победных матчах.

Кто-то скажет: "Это же 'Тамбов'. Но, как сказал Артем Дзюба, попробуйте забить четыре хотя бы 'Тамбову'. Я уверен, что зенитовские атмосфера и дух — это не пустые слова.

У нас были воспитанники, которые забивали больше Дзюбы. Рекорд Кержакова еще не побит.

Конечно, сердце болельщика сильнее бьется, когда он видит на поле своего соседа по дому или по двору. С другой стороны, мобильность населения стала совсем другой, чем раньше.

Надо привлекать таланты, шлифовать и не терять их. Тогда мы будем видеть не только воспитанников Академии, но и тех, кто родился в Петербурге", — приводит слова Медведева "Спорт день за днем".