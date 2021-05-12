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    Геркус: CAS «Оренбургу» не поможет

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    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о намерениях «Оренбурга» обратиться в CAS по поводу недопуска в РПЛ.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    «Юристы могут меня поправить, но в моем понимании в этот суд можно обратиться, если одна из сторон нарушила условие договора, в котором заранее было оговорено, что в случае разногласий окончательное решение принимает CAS.

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    • А в случае "Оренбурга" никакого договора не было. Они претендуют на участие в турнире — чемпионате России — в обход требований к участникам, указывая на то, что они, мол, имеют право там участвовать. И требования (по вместимости стадиона и прочие) к ним не относятся. Раньше же играли. И спортивный принцип!

    Все это очень эмоционально, но предмета иска нет. CAS не поможет», — написал Геркус в своем телеграм-канале.

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