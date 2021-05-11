СМИ: ПФЛ прекратит существование, клубы войдут в состав ФНЛ

В ФНЛ со следующего сезона будет два дивизиона Фото: globallookpress.com
Со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги.
Таким образом, в ФНЛ будет два дивизиона. В первом будет 20 команд, а во втором — команды нынешней ПФЛ. Второй дивизион будет разделен на четыре группы — в таком же формате сейчас разыгрывается ПФЛ.
В настоящее время в первой группе ПФЛ лидирует «Кубань Холдинг», во второй — «Олимп-Долгопрудный», в третьей — липецкий «Металлург», а в четвёртой — «Тюмень».