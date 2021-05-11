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    СМИ: ПФЛ прекратит существование, клубы войдут в состав ФНЛ

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    Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) прекратит свое существование, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники сразу в нескольких командах ПФЛ и ФНЛ.

    В ФНЛ со следующего сезона будет два дивизиона
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    В ФНЛ со следующего сезона будет два дивизиона

    Со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги.

    Таким образом, в ФНЛ будет два дивизиона. В первом будет 20 команд, а во втором — команды нынешней ПФЛ. Второй дивизион будет разделен на четыре группы — в таком же формате сейчас разыгрывается ПФЛ.

    В настоящее время в первой группе ПФЛ лидирует «Кубань Холдинг», во второй — «Олимп-Долгопрудный», в третьей — липецкий «Металлург», а в четвёртой — «Тюмень».

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