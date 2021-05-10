Недвед: Пирло и Роналду останутся в «Ювентусе»

Вице-президент «Ювентуса»рассказал о будущем главного тренера командыи нападающего

«Пирло и Роналду останутся в клубе», — цитирует Недведа журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что туринский клуб отправит Пирло в отставку по окончании сезона.

Кроме того, появились сообщения, что «Ювентус» будет вынужден продать Роналду, если не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Сейчас туринцы находятся на 5-м месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 69 очков. Отставание от 4-й строчки, дающей право выступать в главном клубном турнире Европы, составляет 1 очко.