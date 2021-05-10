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    Недвед: Пирло и Роналду останутся в «Ювентусе»

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    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о будущем главного тренера команды Андреа Пирло и нападающего Криштиану Роналду.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Пирло и Роналду останутся в клубе», — цитирует Недведа журналист Николо Скира.

    Ранее сообщалось, что туринский клуб отправит Пирло в отставку по окончании сезона.

    Кроме того, появились сообщения, что «Ювентус» будет вынужден продать Роналду, если не выйдет в Лигу чемпионов по итогам сезона.

    Сейчас туринцы находятся на 5-м месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 69 очков. Отставание от 4-й строчки, дающей право выступать в главном клубном турнире Европы, составляет 1 очко.

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