«Кадис» — «Уэска»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 35-го тура испанской Примерыодержал домашнюю победу надсо счетом 2:1.

В составе победителей отличились Маркос Лопес и Энтони Лосано. Гол «Уэски» забил Рафаэль Мир.

Футбол. Испания. Примера Кадис — Уэска 2:1 Голы: 1:0 Marcos Mauro (43'), 1:1 Рафаэль Мир Висенте (45'), 2:1 Гастон Сильва (автогол) (45') Кадис: Херемиас Ледесма, Fali, Marcos Mauro, Карлос Акапо, Исаак Карселен, Йенс Йонссон, Хосе Мари (Хон Андер, 89'), Иван Алехо (Рубен Собрино, 74'), Филип Малбашич (Альберто Переа, 86'), Энтони Лосано (Хайро, 74'), Иван Шапоньич (Альваро Негредо, 74') Уэска: Альваро Фернандес, Димитриос Сиовас, Гастон Сильва (Синдзи Окадзаки, 85'), Денис Вавро (Педро Лопес, 46'), Пабло Маффео (Даниэль Эскрих, 58'), Педро Москера (Серхио Гомес, 46'), Давид Феррейро, Хавьер Галан, Микель Рико (Идрисса Думбия, 58'), Сандро Рамирес, Рафаэль Мир Висенте Предупреждения: Хосе Мари (49'), Йенс Йонссон (61'), Исаак Карселен (79'), Fali (90')

«Кадис» с 43 очками расположился на 11-й строчке в таблице Примеры. Команда на 13 очков опережает «Уэску», занимающую 18-е место и находящуюся в зоне вылета.

Таким образом, за три тура до завершения чемпионата «Кадис» обеспечил себе участие в Примере в сезоне-2021/22.