Геркус назвал унизительной победу «Зенита» над «Локомотивом»

Бывший генеральный директор «Локомотива»признался, что не верил в победунад «железнодорожниками».

«Зенит» гарантировал себе первое место в текущем чемпионате России после разгромной победы над «Локомотивом» (6:1).

«Меня "Зенит" удивил. В какой-то степени даже унизительно выиграли. Теперь сомнений точно никаких нет, какая команда самая сильная. Все вопросы сняты, здесь нечем крыть.

К этому относиться можно как угодно. Можно только поздравить "Зенит". А "Локомотиву" пожелать работать. Им надо не переживать. Это было хорошее лекарство от головокружения, все гордились этой серией. Но теперь вот можно будет чуть опуститься и продолжать работать.

Семак сделал большое дело, он молодец. Получается, что вошёл в когорту одних из лучших тренеров в истории РПЛ. Здесь против фактов не попрешь. Ему никто не может ничего противопоставить», — приводит слова Геркуса «Чемпионат».