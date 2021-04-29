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    «Вильярреал» — «Арсенал»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Вильярреала» (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Уже на 5-й минуте матча счет открыли хозяева. Чуквезе прошёл по флангу, сместился в центр, обыграл соперника и вырезал передачу на Тригероса, который нанёс отличный удар в касание в левый угол.

    На 29-й минуте Парехо закрутил мяч с углового к линии вратарской «Арсенала», Морено выиграл позиционную борьбу и затылком сделал скидку к дальней штанге, где Альбиоль ногой вколотил мяч в ближний угол.

    На 57-й минуте «канониры» остались в меньшинстве — Даниель Себальос получил вторую желтую карточку.

    На 73-й минуте в ворота «Вильярреала» был назначен пенальти — Сака ворвался в штрафную и упал в борьбе с Тригеросом.

    Николя Пепе разбежался и пробил с левой ноги низом по центру, а Рульи уже прыгнул вправо и не смог вытащить мяч.

    Спустя четыре минуты составы уравнялись — Этьен Капу получил вторую желтую карточку за фол против Сака.

    Футбол. Лига Европы. Полуфинал
    Вильярреал — Арсенал Лондон 2:1
    Голы: 1:0 Ману Тригерос (5'), 2:0 Рауль Альбиоль (29'), 2:1 Николя Пепе (пенальти) (73') Вильярреал: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хуан Фойт (Марио Гаспар, 70'), Альфонсо Педраса (Альберто Морено, 80'), Даниэль Парехо, Самуэль Чуквезе, Ману Тригерос (Мойсес Гомес, 80'), Этьен Капу, Херар Морено, Пако Алькасер (Франсис Коклен, 46') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Пабло Мари, Калум Чемберс, Роб Холдинг, Гранит Джака, Букайо Сака (Пьер-Эмерик Обамеянг, 85'), Даниель Себальос, Мартин Эдегор (Габриэл Мартинелли, 63'), Томас, Николя Пепе (Виллиан, 90'), Эмиль Смит Роув (Мохамед Эль-Ненни, 90') Предупреждения: Пау Торрес (37'), Даниель Себальос (44'), Даниель Себальос (57'), Томас (58'), Этьен Капу (68'), Этьен Капу (80'), Пьер-Эмерик Обамеянг (90')

    Ответный матч пройдет 6 мая в Лондоне.

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