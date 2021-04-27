Главный врач сборной России рассказал о состоянии Головина

Главный врач сборной Россииподтвердил информацию о том, что полузащитник «Монако»сдал положительный тест COVID-19.

«Тест на ПЦР полузащитника сборной России Александра Головина, который он сдал после воскресного матча чемпионата Франции, дал положительный результат. В связи с этим игрок в данный момент находится на карантине.

Общее самочувствие футболиста хорошее, представители тренерского и медицинского штаба сборной находятся с ним на связи.

Желаем Александру скорейшего выздоровления и ждем его в двадцатых числах мая в расположении национальной команды для подготовки к чемпионату Европы», — приводит слова Безуглова пресс-служба национальной команды в Telegram.