Уткин заразился коронавирусом

Спортивный комментаторсообщил, что заразился COVID-19.

«Ну что ж, господа, я вступил в клуб св. Ковидия. Болезнь протекает, как свобода слова — бессимптомно», — написал Уткин в Twitter.

Ну что ж, господа, я вступил в клуб св. Ковидия. Болезнь протекает, как свобода слова — бессимптомно. — Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) April 25, 2021

Уткин получил известность как спортивный журналист, будучи ведущим телепередачи «Футбольный клуб». В 2004—2005 годах он получил премию ТЭФИ как комментатор, в настоящее время ведет свой блог на YouTube.