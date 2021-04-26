Уткин заразился коронавирусом

Василий Уткин Фото: globallookpress.com
«Ну что ж, господа, я вступил в клуб св. Ковидия. Болезнь протекает, как свобода слова — бессимптомно», — написал Уткин в Twitter.
Ну что ж, господа, я вступил в клуб св. Ковидия. Болезнь протекает, как свобода слова — бессимптомно.— Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) April 25, 2021
Уткин получил известность как спортивный журналист, будучи ведущим телепередачи «Футбольный клуб». В 2004—2005 годах он получил премию ТЭФИ как комментатор, в настоящее время ведет свой блог на YouTube.