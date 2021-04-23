Слуцкий — об отстранении Вилкова: Аплодирую Хачатурянцу стоя с криками «браво» и «бис»

Главный тренер «Рубина»признался, что его обрадовало решение об отстранении судьиот работы в РПЛ.

«Ни в одной европейской лиге введение VAR не изменило ни количество желтых карточек, ни количество красных карточек посредством второй желтой. Правила в футболе не менялись.

Россия — единственная страна в мире, где количество фолов снизилось, но на 50 процентов выросло количество желтых карточек и на 100, в два раза — количество красных. Почему? Если ты на VAR допускаешь ошибку, то это нужно сильно "палиться", извиняюсь за такой жаргон, и тебя отстранят. А первая и вторая желтая — это самый легкий путь обхода VAR.

Статистика по карточкам, как в России, не может быть случайной. И то, что сейчас господин Хачатурянц пожизненно отстранил Вилкова, я просто аплодирую ему стоя с криками "браво" и "бис". Покупаю билеты на все его премьеры на 10 лет вперед. Видно, что человек понимает суть проблемы», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Татарстан-24».