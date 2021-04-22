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    Вилков не собирается вставать на колени и просить Хачатурянца поменять решение

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    Отстраненный от судейской работы Михаил Вилков высказался о словах главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца о том, что его не тронуло вчерашнее заявление судьи.

    Михаил Вилков
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    Михаил Вилков

    «Поймите, я не хочу просить Ашота Рафаиловича поменять его решение! У меня другая цель. Я хотел с ним встретиться даже не поводу этого вердикта, а просто поговорить. Хочу, чтобы выслушали мою позицию. Я же еще являюсь старостой судей Премьер-лиги. Хочу некое послание от ребят донести главе судейского комитета. Вот и все.

    Многие клубы РПЛ поддержали Хачатурянца? А кого они должны были поддержать? Кто такой Вилков и, кто такой Хачатурянц? Я их не осуждаю. Это их право. А что им делать?

    Со своей стороны, замечу, что представители некоторых клубов меня поддержали. Кроме того, звонили и другие футбольные люди. Я бы не хотел, чтобы журналисты сталкивали Ашота Рафаиловича и меня лбами. Повторю еще раз свою мысль. Сразу после появления решения о моей дисквалификации я не собирался просить главу комитета его поменять!

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    • Да у меня уже все отболело! Слава богу, что все закончилось! Вы просто не туда раскачиваете лодку. Я уже принял эту ситуацию. Не хочу судить. Решение есть. Я не собирался его оспаривать. И мое заявление не было рассчитано на слабонервных.

    Я просто хотел снять волну критики в отношении своих коллег. Не надо больше никому звонить. Мы встретимся и по-человечески поговорим с Ашотом Рафаиловичем. Тут нет никакого подвоха. Не будет такого, что я приду и встану на колени: "Простите Христа ради". Нет, дело не в этом! И еще раз скажу: слабонервных в Премьер-лиге нет. Если бы такие были, то уже кто-то бы спрыгнул с крыши или бросился под поезд...», — приводит слова Вилкова «Спорт-Экспресс».

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