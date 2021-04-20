СМИ: «Барселона» еще не вошла в состав участников Суперлиги

еще не вошла в состав участников футбольной Суперлиги Европы, сообщает TV3.

По данным источника, каталонцам для принятия такого решения требуется получить одобрение от болельщиков-«кулес», являющихся членами клуба.

Только после того, как обладатели членского билета «Барсы» проголосуют «за», клуб может стать участником Суперлиги.

В документе, который подписал президент «Барсы» Жоан Лапорта, есть специальный пункт, который защищает каталонцев от штрафов за выход из турнира в случае, если члены клуба проголосуют против участия в Суперлиге.

Ранее стало известно, что сегодня 12 клубов-основателей Суперлиги обсудят закрытие турнира после того, как «Челси», «Манчестер Сити» и «Атлетико» решили выйти из состава его участников.