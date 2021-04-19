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    Член исполкома УЕФА не исключил отстранения «Реала», «Ман Сити» и «Челси» от полуфинала ЛЧ

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    Член исполкома УЕФА Йеспер Меллер назвал возможным исключение 12 клубов-основателей Суперлиги из турниров под эгидой организации.

    Йеспер Меллер
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    Йеспер Меллер

    Если такое решение будет принято, то «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси» могут быть отстранены от участия в полуфинале Лиги чемпионов этого сезона.

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    • «В пятницу состоится внеочередное заседание исполкома. Я ожидаю, что 12 клубов будут дисквалифицированы», — приводит слова Меллера DR Sporten.

    Напомним, что 18 апреля было объявлено о формировании футбольной Суперлиги в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

    В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против ПСЖ 28 апреля и 4 мая, а «Реал» против «Челси» 27 апреля и 5 мая.

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