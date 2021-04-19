Луческу — о Суперлиге: Исчезает самое главное — дух конкуренции

Главный тренер киевского «Динамо»поделился мнением о создании футбольной Суперлиги, в которую войдут 12 топ-клубов Европы.

В ночь на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Турнир может начаться уже в августе 2021 года.

«Это недопустимо. За всеми этими дискуссиями стоят американцы, которые хотят сделать то, что они сделали в США.

Они думают, что это бизнес, а не спорт. Деньги будут распределяться между акционерами.

Вряд ли у больших клубов есть достаточная структура для обеспечения команд, академии и всех игроков. Не думаю, что деньги пойдут на развитие структуры.

Футбол начинался как массовый спорт среди английских рабочих. Вот как он рос. Исчезает самое главное — дух конкуренции. Для футбола это важнее всего.

Прелесть футбола заключалась в том, что маленькие команды играли с большими командами. Это полностью помешает развитию футбола в других странах», — приводит слова Луческу AntenaSport.