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    Фигу: Суперлига создаётся лишь в угоду корыстным владельцам

    Футбол Европейская Суперлига
    Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу раскритиковал создание европейской Суперлиги.

    Луиш Фигу
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    Луиш Фигу

    «Так называемая "Суперлига" — это всё, что угодно, но только не "Супер".

    Этот жадный и бездушный шаг может обернуться катастрофой для рядовых клубов, для женского футбола и футбольного сообщества в целом.

    Суперлига создаётся лишь в угоду корыстным владельцам, давно переставшим заботиться о своих болельщиках, при полном пренебрежении спортивными традициями. Трагично», — написал Фигу в твиттере.

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