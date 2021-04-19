Фигу: Суперлига создаётся лишь в угоду корыстным владельцам

Бывший футболист сборной Португалиираскритиковал создание европейской Суперлиги.

«Так называемая "Суперлига" — это всё, что угодно, но только не "Супер".

Этот жадный и бездушный шаг может обернуться катастрофой для рядовых клубов, для женского футбола и футбольного сообщества в целом.

Суперлига создаётся лишь в угоду корыстным владельцам, давно переставшим заботиться о своих болельщиках, при полном пренебрежении спортивными традициями. Трагично», — написал Фигу в твиттере.

Ранее о присоединении к Суперлиге официально объявили такие клубы, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Интер», «Ювентус», «Барселона», мадридский «Реал» и «Атлетико».