Мостовой: Решение по «Локомотиву» может стать прецедентом

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал решение КДК РФС наказатьпроведением одного матча РПЛ на нейтральном поле.

За необеспечение безопасности на стадионе во время матча со «Спартаком» (2:0), поставившее под угрозу безопасность официальных лиц «железнодорожники» оштрафованы на 300 тысяч рублей и обязаны провести домашний матч 29-го тура с «Динамо» на нейтральном стадионе в другом городе.

«По штрафам я, наверное, согласен. По матчу на нейтральном поле — думаю, что жестковато. Логически рассуждая — там же ничего не было, никакой грубости, конфликта. Зашел один, зашел второй — их оштрафовали. Но за что "Локомотив" наказывают?

Формулировка — ясно, тут можно написать, что угодно. Другое дело, что это может стать прецедентом для многих других стадионов. Сейчас кто-нибудь куда-нибудь специально пойдет, постучится в дверь, скажут: "Нельзя!" Те напишут заявление, скажут: "Кто-то хотел ворваться" — и все, давайте накажем. Многие так могут делать теперь.

Мы же все знаем прекрасно, когда наказывают стадионы — когда с болельщиками что-то серьезное происходит. А здесь что? В подтрибунном помещении кто-то случайно, может, зашел, кто-то неслучайно… Тем более — в первый раз, что ли? За свою жизнь я столько видел людей, которые заходили в судейскую, и чего только ни делали. Нет, я считаю, что это немножко жестковатое решение. Тем более на конец чемпионата, сами понимаете, остается 5 туров.

Повлияет ли это на результат матча "Локомотива" с "Динамо"? Думаю, да, "Локомотиву" может помешать», — приводит слова Мостового Rusfootball.