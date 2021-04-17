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    Мостовой: Решение по «Локомотиву» может стать прецедентом

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал решение КДК РФС наказать «Локомотив» проведением одного матча РПЛ на нейтральном поле.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    За необеспечение безопасности на стадионе во время матча со «Спартаком» (2:0), поставившее под угрозу безопасность официальных лиц «железнодорожники» оштрафованы на 300 тысяч рублей и обязаны провести домашний матч 29-го тура с «Динамо» на нейтральном стадионе в другом городе.

  • КДК наказал «Локомотив» проведением одного матча на нейтральном поле
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    • «По штрафам я, наверное, согласен. По матчу на нейтральном поле — думаю, что жестковато. Логически рассуждая — там же ничего не было, никакой грубости, конфликта. Зашел один, зашел второй — их оштрафовали. Но за что "Локомотив" наказывают?

    Формулировка — ясно, тут можно написать, что угодно. Другое дело, что это может стать прецедентом для многих других стадионов. Сейчас кто-нибудь куда-нибудь специально пойдет, постучится в дверь, скажут: "Нельзя!" Те напишут заявление, скажут: "Кто-то хотел ворваться" — и все, давайте накажем. Многие так могут делать теперь.

    Мы же все знаем прекрасно, когда наказывают стадионы — когда с болельщиками что-то серьезное происходит. А здесь что? В подтрибунном помещении кто-то случайно, может, зашел, кто-то неслучайно… Тем более — в первый раз, что ли? За свою жизнь я столько видел людей, которые заходили в судейскую, и чего только ни делали. Нет, я считаю, что это немножко жестковатое решение. Тем более на конец чемпионата, сами понимаете, остается 5 туров.

    Повлияет ли это на результат матча "Локомотива" с "Динамо"? Думаю, да, "Локомотиву" может помешать», — приводит слова Мостового Rusfootball.

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