КДК наказал «Локомотив» проведением одного матча на нейтральном поле

«Локомотив» — «Спартак» Фото: globallookpress.com
За необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц «железнодорожники» оштрафованы на 300 тысяч рублей и обязаны провести домашний матч 29-го тура с «Динамо» на нейтральном стадионе в другом городе.
Начальник «красно-зеленых» Станислав Сухина заплатит 150 тысяч рублей штрафа за появление в судейской комнате. Аналогичный штраф заплатит и начальник «Спартака» Василий Козловцев.
Отметим, что матч «Локомотива» с «Динамо» запланирован на 8 мая.