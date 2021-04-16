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    КДК наказал «Локомотив» проведением одного матча на нейтральном поле

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    Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты решения по матчу 25-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком», сообщает официальный сайт союза.

    «Локомотив» — «Спартак»
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    «Локомотив» — «Спартак»

    За необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность официальных лиц «железнодорожники» оштрафованы на 300 тысяч рублей и обязаны провести домашний матч 29-го тура с «Динамо» на нейтральном стадионе в другом городе.

    Начальник «красно-зеленых» Станислав Сухина заплатит 150 тысяч рублей штрафа за появление в судейской комнате. Аналогичный штраф заплатит и начальник «Спартака» Василий Козловцев.

    Отметим, что матч «Локомотива» с «Динамо» запланирован на 8 мая.

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