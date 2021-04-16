Куман: Лионель сделает все зависящее от него, чтобы выиграть Кубок

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал предстоящий финал Кубка Испании с «Атлетиком», который состоится 17 апреля.

«Лионель — профессионал, который великолепен даже на тренировках. Он знает, как идеально подготовиться к важным матчам. Он сделает все зависящее от него, чтобы обеспечить победу в финале.

Нет необходимости в дополнительной мотивации для игроков. У них есть опыт и они знают, что делать. Команда не проявляла должной активности в игре без мяча в последних двух играх. Это могло быть из-за выступлений за национальные сборные. В любом случае, это не оправдание для завтрашнего дня. Мы должны быть на высоте. Выдать наш лучший уровень игры для победы завтра.

Мы всегда атакуем, создаем численное преимущество впереди. Защита так же важна. Мы всегда думаем о том, что произойдет, если мы потеряем мяч. Но главное качество этой команды — это желание атаковать», — приводит слова тренера Marca.