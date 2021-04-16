АПЛ. «Ман Юнайтед» сыграет с «Бернли», «Астон Вилла» примет «Ман Сити»

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    С 17 по 21 апреля пройдут матчи английской Премьер-лиги

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    «Эвертон» — «Арсенал» 2:2

    В матче 32 тура английской Премьер-лиги «Эвертон» и «Тоттенхэм» устроили голевую ничью со счетом 2:2.

    На 27 минуте поединка Харри Кейн вывел гостей вперед, но спустя 4 минуты Гилфи Сигурдссон выровнял положение.

    Позже, во втором тайме, исландец забил второй гол и позволил «Эвертону» обойти «Тоттенхэм» в счете. Как и в первом случае, ответ «Шпор» не заставил себя долго ждать. Харри Кейн на 68 минуте оформил дубль.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Тоттенхэм 2:2
    Голы: 0:1 Гарри Кейн (27'), 1:1 Гилфи Сигурдссон (пенальти) (31'), 2:1 Гилфи Сигурдссон (62'), 2:2 Гарри Кейн (68') Эвертон: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Бен Годфри, Аллан, Гилфи Сигурдссон, Лука Динь, Алекс Айуоби (Шеймус Коулман, 61'), Том Дэвис (Джошуа Кинг, 84'), Ришарлисон, Хамес Родригес Тоттенхэм: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Джо Родон, Эрик Дайер, Серхио Регилон (Лукас Моура, 64'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мусса Сиссоко, Серж Орье, Тангай Н'Домбеле (Эрик Ламела, 64'), Сон Хын Мин, Гарри Кейн (Деле Алли, 90') Предупреждения: Пьер-Эмиль Хёйбьерг (7'), Том Дэвис (21')

    Поле этого матча команды остаются соседями по турнирной таблице — «Тоттенхэм» на 7 месте (50 очков), «Эвертон» на 8 месте (49 очков).

    «Ньюкасл» — «Вест Хэм»

    17 апреля, 14:30 мск

    «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»

    Перенесен

    «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед»

    17 апреля, 22:15 мск

    «Арсенал» — «Фулхэм»

    18 апреля, 15:30 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Бернли»

    18 апреля, 18:00 мск

    «Лидс» — «Ливерпуль»

    19 апреля, 22:00 мск

    «Челси» — «Брайтон»

    20 апреля, 22:00 мск

    «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

    21 апреля, 22:15 мск

    «Лестер» — «Вест Бромвич»

    22 апреля, 22:00 мск

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