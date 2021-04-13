Тедеско — один из кандидатов на пост наставника «Айнтрахта»

Руководствохочет пригласить на тренерский мостик команды действующего наставника, утверждает 90min.

По информации источника, в Германии знают о том, что специалист не планирует продлевать контракт с «красно-белыми», поэтому готовы рассмотреть его кандидатуру на пост главного тренера.

Кроме Тедеско, «Айнтрахт» также интересуется Ральфом Рангником. Накануне сообщалось, что специалист может стать главой спортивного отдела «Локомотива».

Напомним, франкфуртский клуб потерял своего главного тренера Ади Хюттера после того, как его переманила «Боруссия» из Менхенгладбаха.

После 28 туров Бундеслиги «Айнтрахт» занимает четвертое место в турнирной таблице.