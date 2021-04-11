«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: счет 0:3, обзор голов

на выезде разгромилсо счетом 3:0 в матче 31 тура английской Премьер-лиги.

Дубль сделал француз Александр Ляказетт. Ему ассистировали Дани Себальос и Томас Парти. Также одно взятие ворот оформил Мартинелли.

Футбол. Англия. Премьер-лига Шеффилд Юнайтед — Арсенал Лондон 0:3 Голы: 0:1 Александр Ляказетт (33'), 0:2 Габриэл Мартинелли (71'), 0:3 Александр Ляказетт (85') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Энда Стивенс, Джон Иган, Этан Ампаду, Джордж Балдок, Джон Флек, Крис Башам, Оливер Норвуд, Бен Осборн, Оливер Бёрк (Риан Брустер, 64'), Дэвид Макголдрик (Оливер Макбарни, 64') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Пабло Мари, Калум Чемберс, Роб Холдинг, Гранит Джака, Букайо Сака (Виллиан, 69'), Даниель Себальос, Томас, Николя Пепе, Габриэл Мартинелли (Мохамед Эль-Ненни, 83'), Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 89') Предупреждения: Роб Холдинг (80'), Этан Ампаду (90')

После серии из четырех матчей без побед «Арсенал» все-таки выиграл. В АПЛ команда Артеты занимает 9 место (45 очков). «Шеффилд Юнайтед» судя по всему завершит сезон на последнем месте. Сейчас у команды 14 баллов на счету.