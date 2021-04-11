ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сердар Азмун в матче с «Сочи»Золото все ближе. Азмун принес «Зениту» три очка в Сочи
  • 21:01
    • «Локомотив» продлил победную серию
  • 20:21
    • МЮ взял реванш у «Тоттенхэма»
  • 18:32
    • «Динамо» и «Урал» победителя не определили
  • 18:24
    • «Зенит» вырвал победу у «Сочи» благодаря дублю Азмуна
  • 00:08
    • «Лион» победил «Анже», Депай оформил дубль
    Все новости спорта

    Дубль Ляказетта помог «Арсеналу» разгромить «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: счет 0:3, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Арсенал Шеффилд Юнайтед Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Арсенал» на выезде разгромил «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0 в матче 31 тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Дубль сделал француз Александр Ляказетт. Ему ассистировали Дани Себальос и Томас Парти. Также одно взятие ворот оформил Мартинелли.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Шеффилд Юнайтед — Арсенал Лондон 0:3
    Голы: 0:1 Александр Ляказетт (33'), 0:2 Габриэл Мартинелли (71'), 0:3 Александр Ляказетт (85') Шеффилд Юнайтед: Арон Ремсдейл, Энда Стивенс, Джон Иган, Этан Ампаду, Джордж Балдок, Джон Флек, Крис Башам, Оливер Норвуд, Бен Осборн, Оливер Бёрк (Риан Брустер, 64'), Дэвид Макголдрик (Оливер Макбарни, 64') Арсенал Лондон: Бернд Лено, Пабло Мари, Калум Чемберс, Роб Холдинг, Гранит Джака, Букайо Сака (Виллиан, 69'), Даниель Себальос, Томас, Николя Пепе, Габриэл Мартинелли (Мохамед Эль-Ненни, 83'), Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 89') Предупреждения: Роб Холдинг (80'), Этан Ампаду (90')

    После серии из четырех матчей без побед «Арсенал» все-таки выиграл. В АПЛ команда Артеты занимает 9 место (45 очков). «Шеффилд Юнайтед» судя по всему завершит сезон на последнем месте. Сейчас у команды 14 баллов на счету.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Армейцы» выиграют прагматично
  • ЦСКА — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Как для гостей из Москвы сложится игра в Питере?
  • СКА — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • В этом матче ждем обмен голами
  • «Сельта» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.37
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Сельта — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Коламбус — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Юта — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры