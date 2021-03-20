«Эвертон» — «Манчестер Сити»: счет 0:2, обзор голов

Илкай Гюндоган Фото: mancity
Нулевая ничья держалась до 85 минуты, пока Илкай Гюндоган не открыл счет. Добил «Ирисок» Кевин Де Брейне.
Футбол. Англия. Кубок ФА
Эвертон — Манчестер Сити 0:2
Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (84'), 0:2 Кевин Де Брёйне (90') Эвертон: Жоау Виржиния, Мэйсон Холгейт (Алекс Айуоби, 8727'), Йерри Мина, Бен Годфри, Аллан, Гилфи Сигурдссон, Лука Динь, Андре Гомеш, Шеймус Коулман, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин Манчестер Сити: Закари Стеффен, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Александр Зинченко, Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган (Родриго Эрнандес, 8927'), Бернарду Силва (Рияд Марез, 6327'), Фернандиньо, Рахим Стерлинг (Кевин Де Брёйне, 8027'), Габриэл Жезус, Филип Фоден Предупреждения: Аллан (23'), Фернандиньо (57'), Андре Гомеш (75')
Таким образом, «Горожане» стали вторым полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала пробился «Саутгемптон», обыгравший «Борнмут».