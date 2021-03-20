ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПримера. Победный дубль Бензема, «Барселона» в гостях у «Реала Сосьедад»
  • 19:42
    • Карацев завоевал первый в карьере трофей на турнире ATP
  • 19:25
    • «Бавария» в меньшинстве отгрузила «Штутгарту» четыре мяча
  • 22:25
    • «Ман Сити» оформил путевку в полуфинал Кубка Англии
  • 20:35
    • «Ротор» назначил нового главного тренера
  • 20:25
    • «Авангард» в овертайме одолел «Металлург»
    Все новости спорта

    «Ман Сити» оформил путевку в полуфинал Кубка Англии

    «Эвертон» — «Манчестер Сити»: счет 0:2, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Сити Эвертон
    В матче четвертьфинала Кубка Англии «Манчестер Сити» победил «Эвертон» со счетом 2:0.

    Илкай Гюндоган
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илкай Гюндоган

    Нулевая ничья держалась до 85 минуты, пока Илкай Гюндоган не открыл счет. Добил «Ирисок» Кевин Де Брейне.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Эвертон — Манчестер Сити 0:2
    Голы: 0:1 Илкай Гюндоган (84'), 0:2 Кевин Де Брёйне (90') Эвертон: Жоау Виржиния, Мэйсон Холгейт (Алекс Айуоби, 8727'), Йерри Мина, Бен Годфри, Аллан, Гилфи Сигурдссон, Лука Динь, Андре Гомеш, Шеймус Коулман, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин Манчестер Сити: Закари Стеффен, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Александр Зинченко, Эмерик Лапорт, Илкай Гюндоган (Родриго Эрнандес, 8927'), Бернарду Силва (Рияд Марез, 6327'), Фернандиньо, Рахим Стерлинг (Кевин Де Брёйне, 8027'), Габриэл Жезус, Филип Фоден Предупреждения: Аллан (23'), Фернандиньо (57'), Андре Гомеш (75')

    Таким образом, «Горожане» стали вторым полуфиналистом Кубка Англии. Ранее в 1/2 финала пробился «Саутгемптон», обыгравший «Борнмут».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способен ли «Эвертон» выбить «Манчестер Сити» из Кубка?
  • «Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Как завершится встреча соседей по таблице АПЛ?
  • «Брайтон» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Создаст ли «Вальядолид» проблемы «Севилье»?
  • «Вальядолид» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 21 марта
  • Завтра в 20:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Брайтон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Вальядолид — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — ПСВ
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Вильярреал — Кадис
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хетафе — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Монпелье — Бордо
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры