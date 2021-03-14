«Тамбов» — «Краснодар»: счет матча 0:4, обзор голов

Счет в матче был открыт на 27-й минуте. Шикарный удар со штрафного получился у Кабелла. Реми подошёл к мячу и уложил его поверх стенки в ближнюю девятку.
На 68-й минуте Вильена вырезал подачу с правого фланга, Сорокин сделал скидку во вратарскую «Тамбова» — мяч после рикошета отскочил к Газинскому, который технично убрал Сычёва и поразил пустые ворота.
На 75-й минуте краснодарцы после перехвата убежали в быструю атаку. Кабелла сделал заброс в штрафную, Олссон принял мяч и пробил — Сычёв среагировал, но швед со второй попытки добил мяч в ворота.
На 88-й минуте был назначен пенальти в ворота «Тамбова». Герман откровенно толкнул руками в спину Ионова. Арбитр сразу указал на 11-метровую отметку.
Алексей Ионов с пенальти мощно вогнал мяч в угол ворот — без шансов для Сычёва.
Зелено-черные набрали 34 очка и в данный момент занимают седьмое место. «Тамбов» находится на последней 16-й строчке таблицы РПЛ, имея 13 очков.
18 марта «Краснодар» примет «Динамо». 19 марта состоится матч «Сочи» — «Тамбов».