«Тамбов» — «Краснодар»: счет матча 0:4, обзор голов

В матче 22-го тура чемпионата Россиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:4.

Счет в матче был открыт на 27-й минуте. Шикарный удар со штрафного получился у Кабелла. Реми подошёл к мячу и уложил его поверх стенки в ближнюю девятку.

На 68-й минуте Вильена вырезал подачу с правого фланга, Сорокин сделал скидку во вратарскую «Тамбова» — мяч после рикошета отскочил к Газинскому, который технично убрал Сычёва и поразил пустые ворота.

На 75-й минуте краснодарцы после перехвата убежали в быструю атаку. Кабелла сделал заброс в штрафную, Олссон принял мяч и пробил — Сычёв среагировал, но швед со второй попытки добил мяч в ворота.

На 88-й минуте был назначен пенальти в ворота «Тамбова». Герман откровенно толкнул руками в спину Ионова. Арбитр сразу указал на 11-метровую отметку.

Алексей Ионов с пенальти мощно вогнал мяч в угол ворот — без шансов для Сычёва.

Футбол. Россия. Премьер-лига Тамбов — Краснодар 0:4 Голы: 0:1 Реми Кабелла (27'), 0:2 Юрий Газинский (68'), 0:3 Кристофер Ольссон (75'), 0:4 Алексей Ионов (пенальти) (88') Тамбов: Vitaly Sychev, Alexander Denisov, Азер Алиев (Dmitri German, 85'), Виталий Шахов, Владислав Карапузов, Denis Kaykov, Юрий Бавин, Никита Дроздов (Aleksandr Yerkin, 81'), Владимир Кабахидзе (Кэтэлин Карп, 74'), Artem Arhipov (Kirill Klimov, 74'), Антон Терехов (Farkhod Vasiev, 80') Краснодар: Егор Бабурин, Егор Сорокин, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Кайо, Реми Кабелла (Руслан Камболов, 84'), Юрий Газинский (Даниил Уткин, 77'), Виктор Классон (Евгений Марков, 73'), Тонни Триндаде Вильена (Кристофер Ольссон, 73'), Магомед-Шапи Сулейманов (Вандерсон, 46'), Алексей Ионов Предупреждения: Реми Кабелла (27'), Владислав Карапузов (32'), Евгений Марков (87'), Виталий Шахов (90')

Зелено-черные набрали 34 очка и в данный момент занимают седьмое место. «Тамбов» находится на последней 16-й строчке таблицы РПЛ, имея 13 очков.

18 марта «Краснодар» примет «Динамо». 19 марта состоится матч «Сочи» — «Тамбов».