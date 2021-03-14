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    «Ренн» обыграл «Страсбур»

    «Ренн» — «Страсбур»: счет матча 1:0, обзор голов

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ренн Страсбург Дижон Бордо Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 29-го тура чемпионата Франции «Ренн» одержал домашнюю победу над «Страсбургом» со счетом 1:0.

    «Ренн»
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    «Ренн»

    Единственный гол в первом тайме забил полузащитник Бенжамен Буриго.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ренн — Страсбург 1:0
    Гол: 1:0 Бенжамен Буриго (24') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва (Жерзино Ньямси, 86'), Наиф Агер, Амари Траоре, Адриен Трюффер, Эдуардо Камавинжа, Бенжамен Буриго (Ромен дель Кастильо, 75'), Стивен Н'Зонзи, Мартен Терье (Серу Гирасси, 86'), Жереми Доку (Фет Мауасса, 85'), Флавьен Тэт (Джеймс Леа Силики, 81') Страсбург: Эйдзи Кавасима, Фредерик Гильберт, Ламин Коне (Идрисс Саади, 79'), Стефан Митрович, Антони Каси, Жан Аолу, Жанрикне Беллегард (Кевин Зохи, 69'), Адриен Томассон, Ибраима Сиссоко, Людовик Ажорк, Хабиб Мухамаду Диалло (Маджид Абдул Уорис, 17') Предупреждения: Ламин Коне (21'), Жанрикне Беллегард (30')

    «Ренн» поднялся на 8-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 41 очко. «Страсбур» занимает 15-ю строчку с 33 очками.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Еще в одном матче «Бордо» на выезде обыграл «Дижон» благодаря дублю Хван Ви-Чо и поднялся на 11-е место в таблице.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Дижон — Бордо 1:3
    Голы: 0:1 Хван Ый Чо (33'), 0:2 Хван Ый Чо (45'), 0:3 Николя де Превиль (50'), 1:3 Мусса Конате (90') Дижон: Антони Расьоппи, Саша Боэ, Нгонда Музинга, Сену Кулибали, Бруно Экеле Манга, Эрик Эбимбе, Рожер Ассале (Фредерик Саммаритано, 70'), Мама Бальде (Мусса Конате, 70'), Ибраим Дидье Ндонг, Веслей Лаутоа (Яссин Бензия, 56'), Абубакар Камара (Берсант Целина, 56') Бордо: Бенуа Костиль, Мешер (Энок Кватен, 72'), Юссуф Сабали, Лорис Бенито, Поль Байсс, Жан-Мишель Сери, Мехди Зеркан (Тома Башич, 65'), Ясин Адли, Реми Уден (Amadou Traore, 72'), Самуэль Калу (Николя де Превиль, 16'), Хван Ый Чо (Джимми Бриан, 72') Предупреждения: Абубакар Камара (30'), Нгонда Музинга (73'), Сену Кулибали (86'), Ибраим Дидье Ндонг (90'), Тома Башич (90'), Эрик Эбимбе (90')

    В других встречах «Ланс» сыграл вничью с «Мецем» (2:2), «Лорьян» — с «Ниццей» (1:1), а «Ним» — с «Монпелье» (1:1).

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